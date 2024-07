Intesa De Luca – Gratteri | ruspe immediate per immobili abusivi in zone ad alto rischio

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) In un’azione decisa contro l’smo edilizio, la Procura di Napoli, guidata da Nicola, in collaborazione con la Regione Campania, ha annunciato nuove misure per la demolizione disituati inadidrogeologico.tra la procura di Napoli e la regione Campania per gli abbattimenti nellead adL'articoloDeperinadTeleclubitalia. .