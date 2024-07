Inter i Campioni d’Italia tornano in campo | fissate 4 amichevoli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2024) Idell’in. I nerazzurri si ritroveranno sabato 13 luglio ad Appiano Gentile per l’inizio della stagione 2024-2025. Saranno quattro gli appuntamenti: Las Palmas, Pisa, Al-Ittihad e Chelsea. La prima sfida è in programma sabato 27 luglio, quando l’scenderà inall’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena contro l’UD Las Palmas. Venerdì 2 agosto i nerazzurri affronteranno il Pisa all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, mentre mercoledì 7 agosto ci sarà un matchnazionale con la sfida ai sauditi dell’Al-Ittihad allo U-Power Stadium di Monza. L’ultimo appuntamento prima dell’inizio della Serie A sarà in Inghilterra: domenica 11 agosto Chelsea-a Stamford Bridge, Londra, chiuderà il pre-campionato dei nerazzurri.