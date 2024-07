Innovazione e lavoro prospettive e competenze tra IA e digitale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nella prestigiosa cornice della Camera dei Deputati è andato in scena, oggi mercoledì 3 luglio, il tavolo tecnico promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con lo studio Cafasso & Figli sul tema “: scenari etra IA e”. Obiettivo dell’iniziativa è stato mettere a confronto esperti, accademici, imprese e istituzioni sul mondo del, lo sviluppo delle nuove, la visione giuslavoristica e le implicazioni per i giovani e le imprese. Ad aprire i lavori, i delegati dell’ANGI rappresentati dal Presidente Gabriele Ferrieri e dal membro del comitato scientifico Alessandro del Frate. Saluti istituzionali da parte dell’On. Alessandro Giglio Vigna Presidente della Commissione Affari Europei della Camera dei deputati e dell’On.