Il quartiere San Marco sostiene l' Agbalt

(Di venerdì 5 luglio 2024) Pisa, 5 luglio 2024 - Ildi Sanin festa per sostenere l'(Associazione genitori bambini affetti da leucemie e tumori) di Pisa. Venerdì 5 luglio, a partire dalle 19, apericena al Circolo Arci Balalaika di Via Montanelli, 125 per sostenere i progetti dell'. Tutto il ricavato sarà infatti donato all'Associazione costituita da volontari, infermieri e genitori che da circa 20 anni è impegnata per aiutare le famiglie dei bambini ricoverati in oncologia pediatrica all’ospedale di Cisanello. Per questo, grazie a donazioni ed eventi benefici, è stata costruita l’isola dei girasoli, dove troviamo due palazzine con appartamenti dedicati ai genitori dei bambini, tutto a titolo gratuito. Purtroppo questi bambini devono stare mesi, anche molti mesi in ospedale per operazioni e cure, quindi, un aiuto concreto alle famiglie è fondamentale.