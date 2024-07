Il Collegio 2024 non ci sarà

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 5 luglio 2024) IlDopo 8 edizioni e quasi 50 puntate, Ilchiude le sue porte. Nella prossima stagione, infatti, Rai 2 non trasmetterà il docureality, e non lo vedremo neppure su un’altra rete. Nato nel gennaio 2017, il programma ha avuto subito un discreto riscontro che, negli anni, è aumentato esponenzialmente. Il prodotto innovativo (un gruppo di adolescenti catapultati nel passato alle prese con l’esame di licenza media) e l’ottimo casting di studenti e docenti hanno permesso la realizzazione di un programma divertente e con un che di istruttivo, almeno all’inizio. Il successo è un’arma a doppio taglio e infatti il declino era dietro l’angolo. Dopo le prime cinque edizioni, il docureality ha cominciato a mostrare segni di cedimento, sia in termini di ascolti che di contenuti: cliché ripetuti di anno in anno e soprattutto collegiali troppo interessati alla fama e poco all’esperimento sociale che stavano vivendo.