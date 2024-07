Geppi Cucciari show al Premio Strega | Applaudite che siamo in diretta e non si possono coprire i fischi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 5 luglio 2024)e Strabioli -2024 Il2024, andato in onda ieri sera su Rai 3, è stato unonel segno di, tagliente e ironica come sempre. Insieme a lei, Pino Strabioli, che lo conosciamo spesso in vesti piuttosto serie ma capace anche di stare al gioco, divertendo e divertendosi. Si parte subito a razzo nel momento in cui la conduttrice lo annuncia e accoglie sul palco: “Sono molto felice di essere qua alla conduzione del 78°. Dopo lo straordinario successo dell’anno scorso, alla Rai si sono riuniti al settimo piano e hanno pensato che una conduttrice seppur bella, preparata, impertinente, colta, multisfaccettata non era abbastanza per i miliardi di telespettatori in ascolto. Ne serviva un altro: simpatico, competente, dotto, soprattutto che avesse una bella voce.