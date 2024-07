Gb svolta laburista dopo 14 anni | Starmer sarà premier In Italia esulta Letta l’eterno sconfitto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) A valanga, come previsto, anche a causa della disastrosa decisioni della Brexit. Il partitovince a valanga le elezioni generali nel Regno Unito e Keiril nuovo primo ministro. “Ce l’abbiamo fatta! Il cambiamento inizia ora”, ha detto il leadercommentando nella notte l’esito del voto in Gran Bretagna. “Ci avete combattuto, ci avete votato, e ora il cambiamento è arrivato. E fa bene, devo essere onesto. Quattroe mezzo di lavoro per cambiare il partito. Ecco a cosa serve: il partitoè cambiato, è pronto a servire il nostro paese, pronto a riportare la Gran Bretagna al servizio dei lavoratori”, ha aggiunto. La vittoria di KeirmCon 545 risultati elettorali dichiarati, il partitoha vinto superando i 400 seggi con una quota di voto del 36%, afferma PA Media.