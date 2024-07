Gb chi è Starmer | da avvocato di Berlusconi a premier Fa sognare Schlein & co ma sposta i Labour a destra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un riformista moderato, che ha riportato i laburisti verso il centro dopo la stagione per loro politicamente drammatica della leadership del radicale Jeremy Corbyn. È questo Keir, il nuovobritannico. Re Carlo lo ha incaricato stamattina, subito dopo le dimissioni di Rishi Sunak. “Sir Keir ha accettato l’offerta di Sua Maestà e ha baciato la mano per la sua nomina a Primo Ministro e Primo Lord del Tesoro”, ha fatto sapere il suo portavoce dopo l’incontro col sovrano a Buckingham Palace., neanche a dirlo, è subito diventato il nuovo idolo della sinistra nostrana, che lo ha indicato come paladino della riscossa d’area. Il suo profilo e il suo programma raccontano, però, una sinistra piuttosto lontana e talvolta lontanissima dalla deriva massimalista della nostra.