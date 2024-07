Fs sciopero sabato-domenica rischio Frecce Intercity

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Proclamato da alcune sigle sindacali autonome unonazionale del personale del gruppo Fs Italiane, dalle ore 21 di domani,6 luglio alle ore 21 di7 luglio. Così Fs in una nota. "Lonazionale potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali die treni del Regionale di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello", avverte Fs. Trenitalia, "tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio", invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio. .