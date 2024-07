Fragranze raffinate tra rosa e lavanda

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) La nuova collezione ’Nature&Arome’ di Rudy profumi è il perfetto alleato per la body care estiva. Dalle carezzevoli sfumature dellae della, alle esplosive note agrumate del Bergamotto fino ai misteriosi e intensi aromi della Vaniglia, Nature & Arome offre una selezione dipreziose e ricercate. Una gamma di prodotti pensata per arricchire la beauty routine quotidiana o per diventare un’originale e raffinata idea regalo. .