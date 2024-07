FOTO Schianto mortale sulla nazionale Motociclista perde la vita ferite due bambine

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGravissimo incidente in Viaa Contrada. Stando a quanto si apprende, una donna alla guida di un’auto, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura ed è finita contro un’altra vettura in sosta. Proprio in quel momentosopraggiungeva una moto con a bordo due persone e l’uomo alla guida non è riuscito ad ere l’impatto. Il, trasportato d’urgenza all’Ospedale Moscati, a causa dell’impatto con la lamiera dell’auto danneggiata, dopo l’amputazione della gamba ha perso la. L’uomo, un 62enne, viaggiava a bordo della motocicletta con la nipotina undicenne, rimasta ferita nell’impatto e trasportata immediatamente al Santobono. Rimasta ferita anche la donna che guidava l’auto con sua figlia, entrambe trasportate in ospedale.