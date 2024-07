Ferragni con Antitrust impegni idonei a tutela dei consumatori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) A seguito dell'iniziativa dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che aveva avviato il procedimento sul caso "uova di Pasqua / Chiara", le società Tbs Crew Srl e Fenice Srl comunicano che esso è stato chiuso dall'Autorità accettando gliproposti dalle Società e dalle altre parti del procedimento, in quanto "ritenutia garantire ladei". Lo rendono noto le due società di Chiara. che nel comunicato con cui danno esito del procedimento davanti all'spiegano che "in riferimento all'attività di comunicazione relativa a iniziative benefiche, le Società hanno deciso di separare nettamente le attività commerciali da quelle benefiche, impegnandosi ad astenersi dallo svolgimento di operazioni in cui attività commerciali siano connesse ad attività benefiche e, con specifico riferimento a quest'ultime, a darne illustrazione in apposita sezione dei rispettivi siti web di prossima creazione".