Fair Play Menarini Sabatini | Premio importante per i valori in cui credo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Firenze, 4 lug. – (Adnkronos) – “Sono molto felice di essere partecipe di questa premiazione, è molto: mai mi sarei aspettata di raggiungere questi livelli e di essere in mezzo a tante grandi personalità dello sport.per me significa rispetto delle regole, rispetto dell’avversario: è un valore in cuitantissimo, e lo dimostriamo anche noi in campo, io con le mie compagne di squadra. Tra noi c’è un bellissimo rapporto, è bello sempre vedere questo tipo di amicizia che si crea in campo”. Lo ha detto Ambra, portabandiera dell’Italia ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia della 28/a edizione delInternazionaleal Teatro Romano di Fiesole (Firenze), dove ha ricevuto ilper la categoria ‘Lo sport oltre lo sport’.