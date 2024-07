Fair Play Menarini Sabatini | Premio importante per i valori in cui credo

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) – "Sono molto felice di essere partecipe di questa premiazione, è molto: mai mi sarei aspettata di raggiungere questi livelli e di essere in mezzo a tante grandi personalità dello sport.per me significa rispetto delle regole, rispetto dell'avversario: è un valore in cuitantissimo, e lo dimostriamo anche noi .