Fair Play Menarini Eto’o | Rispetto per gli avversari sempre stato centrale per me

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) – “Per me ricevere questo premio è molto importante. Homesso al centro della mia attività sportiva ilper gli, per i compagni, per il pubblico ed anche l’onestà per il lavoro che svolgiamo tutti i giorni”. Lo ha detto l’ex calciatore Samuel, dal 2021 presidente della Federazione calcistica del Camerun, già attaccante del Barcellona e dell’Inter, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia della 28/a edizione del Premio Internazionaleal Teatro Romano di Fiesole (Firenze), dove ha ricevuto il Premio per la categoria ‘Personaggio Mito’. “E’un piacere oggi incontrare di nuovo Fabio Cannavaro, anche lui premiato – ha raccontato– Mi sono venuti in mente tanti ricordi, a volte anche dolorosi, perònell’ambito del, altri più felici.