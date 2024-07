Fair Play Menarini Belinelli | Onorato di ricevere Premio orgoglioso di portare Italia nel mondo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2024) Firenze, 4 lug. – (Adnkronos) – “E’ un onore per meilPla, da anni molto importante. Sonodi essereno, dil’nel, quindi cerco sempre di dare il massimo in quello che faccio e sono contento diil”. Lo ha detto il campione di basket Marco, primo e unicono a vincere in NBA, capitano della Virtus Bologna, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia della 28/a edizione delInternazionaleal Teatro Romano di Fiesole (Firenze), dove ha ricevuto ilper la categoria ‘nel”.La delusione per la finale della Virtus Bologna contro Milano “sicuramente è stata tosta, abbiamo disputato una buona stagione quest’anno con la Virtus, siamo arrivati in finale con Milano ma aveva quel qualcosina in più per vincere lo scudetto, quindi purtroppo quest’anno non è andata bene, speriamo nell’anno prossimo”.