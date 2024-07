F1 oggi in tv GP Gran Bretagna 2024 | orari prove libere streaming programma 5 luglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024), venerdì 5, andrà in scena la prima giornata del week end del GP di, round del Mondialedi F1. Sul circuito di Silverstone, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DELLEDI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 Una pista che sarà molto impegnativa per le monoposto, viste le tante curve a media/alta percorrenza prevista. Caratteristiche potrebbero non piacere troppo alla Ferrari. La Rossa sta soffrendo non poco nelle ultime apparizioni proprio lungo i curvoni veloci e scopriremo se i tecnici avranno trovato delle contromisure a riguardo per consentire al monegasco Charles Leclerc e allo spagnolo Carlos Sainz di essere della partita.