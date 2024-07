Euro 2024 Spagna-Germania | La diretta

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tutto pronto a Stoccarda per il primo quarto di finale fra spagnoli e tedeschi. Le due nazionali hanno vinto glipei per tre volte a testa e si scontrano in quella che sembra essere, a tutti gli effetti, una finale anticipata. De La Fuente si affida a Morata mentre Nagelsmann preferisce ancora Havertz a Fullkrug.