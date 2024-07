Euro 2024 Demiral ‘lupo grigio’ squalificato 2 gare | Turchia protesta

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) – Merihper 2 giornate a. Lasi infuria e il presidente Erogan difende il giocatore. Il difensore è stato punito dalla Uefa per il gesto con cui ha esultato nel match degli ottavi di finale vinto 2-1 contro l’Austria., protagonista del match con una doppietta, ha esultato con il gesto che fa riferimento ai lupi grigi, organizzazione ultranazionalista turca. La Uefa ha aperto un’inchiesta e oggi ha ufficializzato la sanzione.è statao punito “per mancato rispetto dei principi generali di condotta, per aver violato le regole basilari di buona condotta, per aver utilizzato eventi sportivi per manifestazioni di carattere non sportivo e per aver gettato discredito sul calcio”.