Elfsborg-Brommapojkarna sabato 06 luglio 2024 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 5 luglio 2024) In caduta libera e precipitati fino al nono posto in classifica, i vicecampioni di Svezia dell’hanno cambiato guida tecnica affidandosi all’ex centrocampista di Genoa e Palermo Hiljemark. Per il tecnico è la prima esperienza da capo allenatore e l’esordio lo vede di fronte ad un altra ex conoscenza del calcio italiano come Mellberg e il suo. I rossoneri InfoBetting: Scommesse Sportive e