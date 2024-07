Elezioni nel Regno Unito risultati | vittoria storica dei Laburisti Keir Starmer | Il cambiamento inizia ora Pronto a riportare la Gran Bretagna al servizio dei lavoratori

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 luglio 2024)nel: ecco chi è in testa Idi Sirhanno ottenuto unaalleanticipate tenute ieri, 4 luglio 2024, nel. Come ampiamente previsto da tutti gli ultimi sondaggi e confermato dai primi exit poll, il principale partito britannico d’opposizione ha ottenuto la maggioranza alla Camera dei Comuni contro i conservatori Tory del primo ministro Rishi Sunak. I seggi si sono chiusi in tutto il Paese alle 22,00 ora locale (le 21 in Italia) di ieri ma le proiezioni emerse dai sondaggi ai seggi realizzati dalle tre principali emittenti Bbc, Itv e Sky, davano già il Labour in vantaggio sul partito al governo, che ha espresso ben cinque premier a Downing Street dal 2010 a oggi.