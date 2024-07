Elezioni nel Regno Unito i risultati | trionfo laburista Starmer sarà premier Sorpresa Farage

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Londra, 5 luglio 2024 –nellenelmaggioranza assoluta e Keir. “Ce l’abbiamo fatta! Il cambiamento inizia ora. Il partitoè cambiato, è pronto a servire il nostro paese, pronto a riportare la Gran Bretagna al servizio dei lavoratori. Il mandato comporta grandi responsabilità. Dobbiamo riportare la politica al servizio del pubblico. Questa è la grande prova della politica in quest’epoca: la lotta per la fiducia è la battaglia che definisce la nostra epoca. Prima il Paese, poi il partito è un principio guida”. Così, secondo quanto riportato dal Guardian. Il leaderha iniziato il discorso ringraziando la sua famiglia, le forze dell’ordine e tutti gli addetti al voto per aver fatto in modo che ogni voce fosse ascoltata.