Elezioni in Francia i sondaggi | Marine Le Pen si allontana dalla maggioranza

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il Rassemblement National (RN) sembra sempre più distantepossibilità di ottenere laassoluta nell’Assemblea Nazionale francese, secondo l’ultimoo Ipsos per Le Monde pubblicato oggi pomeriggio. Per conquistare laassoluta, è necessaria la fatidica quota di 289 seggi, ma il RN e gli alleati Républicains di Éric Ciotti sono accreditati di ottenere tra i 175 e i 205 seggi. Per la prima volta, la cifra bassa della forbice di Rn coincide con la massima del Nuovo Fronte Popolare della gauche, accreditato di 145-175 seggi. In netta crescita, rispetto ai precedenti, anche i macroniani di Ensemble, che arriverebbero fra i 118 e i 148 seggi; e anche i Républicains senza Ciotti, fra i 57 e i 67 seggi.