Dumfries | Olanda-Turchia tifosi ci aiuteranno! No motivazioni extra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024)in conferenza stampa alla vigilia di, ha parlato dell’importanza di questa partita facendo riferimento all’aiuto deipresenti. SUPPORTO – Denzelha presentato così la sfida in programma domani: «Ci siamo concentrati soprattutto sul nostro gioco. Come la Romania, anche laentrerà in partita con un grande cuore. Ma noi guardiamo a noi stessi. Stadio pieno di turchi? Penso che sarà ancora bello giocare in un’atmosfera del genere. Durante il torneo abbiamo visto quanto sono fantastici i nostri, anche fuori dallo stadio. Soprattutto domani, non mi aspetto altro che che ci sostengano ancora. Questo ci dà la carica». Rischio squalifica, parlaRISCHIO SQUALIFICA –è tra i giocatori diffidati della sfida: «Il cartellino giallo non mi preoccupa.