Dove passa il Pride 2024 a Bologna | percorso e orari della parata

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio– Rivoltaè alle porte. L’appuntamento infatti è per domani, sabato 6 luglio, alle 15.30 in piazza XX Settembre, da, dopo alcuni interventi, partirà il corteo. Autogestito, accessibile, consapevole e colorato sono gli aggettivi che ben descrivono questo. IlTerminato l’incontro di apertura, intorno alle 17, inizierà la vera e propriache si muoverà alla volta di via Indipendenza, costeggiando piazza 8 Agosto, girerà su via Irnerio e poi verso porta San Donato su viale Quirico Filopanti. Continuerà il suo corso su viale Giosuè Carducci fino a Porta Santo Stefano,ndo per via Santa Chiara e arrivando infine, intorno alle 20, ai Giardini Margherita,si svolgeranno gli interventi conclusivi.