Donatella Di Pietrantonio vince il Premio Strega 2024

(Di venerdì 5 luglio 2024)Diilcon 189 voti per il suo romanzo L'età fragile (Einaudi). "Prometto che userò la mia voce scritta e orale in difesa di diritti per cui la mia generazione di donne ha molto lottato e che oggi non sono più scontati". Ha dettoDi, emozionata dopo aver bevuto per due volte, come da tradizione dalla bottiglia dello. Al secondo posto Dario Voltolini con Invernale (La nave di Teseo), 143 voti e al terzo Chiara Valerio con Chi dice e chi tace (Sellerio), 138 voti. Al quarto posto Raffaella Romagnolo con Aggiustare l'universo (Mondadori), 83 voti, al quinto Paolo Di Paolo con Romanzo senza umani (Feltrinelli), 66 voti e al sesto Tommaso Giartosio con Autobiogrammatica (minimum fax), 25 voti.