Dichiarazione IMU 2024 omessa o in ritardo | cosa succede ai ritardatari e come rimediare

(Di venerdì 5 luglio 2024) Gli immobili situati in Italia sono soggetti a una serie di tributi, tra cui figura l’IMU, dovuta dai possessori di fabbricati, eccezion fatta per le abitazioni principali classificate in specifiche categorie catastali. Tra gli adempimenti legati all’IMU figura, oltre al pagamento dell’imposta, la presentazione al comune su cui insiste l’immobile interessato, dell’appositaannuale.Quest’ultima, in particolare, dev’essere presentata esclusivamente se sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni relative agli anni precedenti e, in ogni caso, in tutte quelle situazioni dove il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale. L’elenco completo delle ipotesi che fanno sorgere l’obbligo di presentazione dellaè riportato nelle istruzioni allegate al modelloIMU