De Luca si improvvisa commentatore sportivo | Eliminati agli ottavi…che tristezza nazionale umiliante Consoliamoci con partite più belle

(Di venerdì 5 luglio 2024) “in queste serate con alcuni incontri di calcio nei quali possiamo godere di unazza di cui purtroppo laitaliana non è stata partecipe. Ho avuto anche io una sensazione molto triste, ho sentito le dichiarazioni di Spalletti e dei dirigenti e c’era veramente da stare male, se non altro per il passaggio che abbiamo avuto da una squadra allenata da Spalletti che due anni fa ha offerto un calcio di qualità straordinaria, il Napoli che ha vinto lo scudetto sembrava l’Olanda dei vecchi tempi, alla realtà di oggi che vede unairriconoscibile e. Vediamo quello che succede e intanto godiamoci questa Spagna”. È l’attenta e amara disamina fatta dal presidente della regione Campania, Vincenzo De, sull’eliminazione dell’Italia dEuropei 2024.