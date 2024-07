Cultura Brambilla | Musei devono essere al servizio della società

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 luglio 2024) La storica dell’arte interviene al seminario ‘Museo, museo diffuso, non museo - Quando la passione per la storia è un’impresa’, organizzato da Fnm a Milano. "C’è un'espressione fondamentale quando si parla di Museo, ‘a’, cioè anche adi quelle persone che non ci vanno. Il Museo si deve interrogare su chi .