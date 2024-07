Controlli nei centri massaggi | due in manette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un blitz ad alto impatto per stanare chi sfrutta la prostituzione. Un controllo a tappeto in tutti i quartieri della città per intercettare gli interessi illeciti di gruppi criminali cinesi. L’operazione su scala nazionale, scattata su input del Servizio centrale operativo, ha riguardato 27 province italiane. A Milano, gli accertamenti investigativi sono stati coordinati dagli agenti della sezione "Criminalità straniera e prostituzione" della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Giovanni Calagna, che, con l’ausilio dei colleghi dei commissariati di zona e di Divisione polizia amministrativa e sociale, Ufficio immigrazione e Reparto prevenzione crimine, hanno passato al setaccio 66orientali e due abitazioni: due donne cinesi di 37 e 42 anni sono state arrestate dai poliziotti di Mobile e commissariato Quarto Oggiaro, mentre i due esercizi commerciali che gestivano in via Niccodemi e in via Lussinpiccolo sono stati sequestrati.