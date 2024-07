Come si vive e si muore nel carcere di Sollicciano Topi cimici muffa Il grido inascoltato del detenuto di 20 anni poi il suicidio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Firenze, 5 luglio 2024 – Aveva 20il giovaneche si è tolto la vita neldi, ieri. Classe 2004. Era arrivato in Italia con un permesso di soggiorno da minorenne non accompagnato. Era entrato innel 2022. L’associazione “L’altro diritto” lo aveva aiutato a presentare un reclamo giurisdizionale ex articolo 35 bis per lamentare le gravi condizioni deldi. Uno di quei reclami che dovrebbero essere gestiti con rapidità, perché servono a denunciare una condizione di vita intollerabile. “Quello che rende tutto più grave – ci dice il filosofo del diritto Emilio Santoro - è che il ragazzo che si è suicidato aera uno di quelli che abbiamo aiutato a fare il reclamo per condizioni detentive inumane e degradanti a febbraio e sul reclamo c’è stata udienza solo il 22 maggio ma senza esserci una decisione, a quanto sappiamo”.