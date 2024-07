Cinesi azionisti della Commissione europea

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di venerdì 5 luglio 2024) In vigore da oggi le tariffe per bloccare l’importazione di auto elettriche. Il governo di Scholz è contrario per non danneggiare le esportazioni di Vw e Bmw. Stop provvisorio. Pechino e Berlino per la controffensiva attraverso un’Ursula bis a trazione tedesca. .