(Di venerdì 5 luglio 2024) Pechino, 05 lug – (Xinhua) – Lahato 14,64 milioni diinda parte dinella prima meta’ di quest’anno (H1), con un aumento del 152,7% su base annua, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione. Il numero di ingressi esenti da visto effettuati daha superato gli 8,54 milioni, rappresentando il 52% deiine un aumento del 190,1% anno su anno, secondo l’amministrazione. Nei primi sei mesi dell’anno, le autorita’ per l’immigrazione in tutta lahanno trattato 287 milioni diine in uscita, segnando un aumento del 70,9% su base annua. Tra questi, circa 137 milioni sono stati effettuati da cittadini dellacontinentale, 121 milioni da cittadini delle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao e della regione di Taiwan, e 29,22 milioni da