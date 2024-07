Ciclismo Marta Cavalli investita durante un allenamento e portata in ospedale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024)è statada un’automobile mentre si stava allenando. La ciclista professionista stava pedalando insieme a un amico lungo la strada provinciale 234 Codognese in direzione Maleo (in provincia di Lodi), quando all’altezza di una rotatoria dopo il fiume Adda è stata travolta. I carabinieri della compagnia di Codogno stanno accertando le cause dell’incidente: l’autista è riuscito a evitare l’altro ciclista, ma non, la quale è caduta a terra ed è stata soccorsa dalla Croce Rossa. L’atleta è stataina Cremona per tutti gli accertamenti del caso (era in codice giallo). Secondo le prime notizie rivelate da La Provincia di Cremona, la 26enne avrebbe lamentato dolori a collo e schiena, ma per fortuna non ha mai perso senso.