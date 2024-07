Chiese di mettere a tacere Travaglio e Lucarelli | Chico Forti un detenuto lo accusa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 luglio 2024) La Procura di Verona ha aperto un fascicolo per indagare su una vicenda che riguarda. Lo riportano il Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano. «Undel carcere di Montorio ha confidato che l'ex campione di surf, recluso lì da oltre un mese, gli avrebbe chiesto di contattare qualche 'ndranghetista perMarco, Selvaggiae una terza persona - scrive il Corriere -. In cambiogli avrebbe promesso un aiuto futuro, non appena riuscirà a ottenere la libertà». Il procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, dice: «Confermo l'indagine, abbiamo già avvertito le istituzioni e sentito tutti i possibili protagonisti. Per noi naturalmente non è una fesseria ma non aggiungo altro». Secondo quanto ipotizzato dal Corriere, «il movente» potrebbe essere un titolo d'apertura del Fatto dello scorso 19 maggio, «Benvenuto assassino».