Chiara Ferragni l’esperto la difende in un libro | La donazione c’è stata

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug. – (Adnkronos) – Il caso di? “Lafatta, quindi non c’è inganno. Questa vicenda è un pasticcio che ha creato molta confusione, scoraggiando le aziende a fare beneficenza e danneggiando molto il terzo settore”. Non usa mezzi termini Paolo Landi, consulente di comunicazione per aziende e co-autore con Marco Montanaro, del‘Dalla parte di: Il casoe la società incivile’ (Krill Books editore), che con l’Adnkronosl’imprenditrice digitale,, finita al centro di un polverone mediatico e legale per il ‘pandoro gate’ e le uova griffate. Nel caso del pandoro Balocco,ha scelto di non chiedere l?annullamento delle sanzioni da 1 milione di euro, mentre per le uova pasquali, le sue società hanno donato volontariamente 1,2 milioni di euro all?impresa sociale ?I Bambini delle Fate?.