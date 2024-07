C' è scritto che ho vinto 5 milioni ma è vero? | Treviso in tabaccheria succede di tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Vince 5di euro con un biglietto del "miliardario maxi" e non riesce a credere ai propri occhi: il fortunato è un 60enne di, cliente abituale delladove ha comprato il Gratta e Vinci. Si tratta di una delle vincite più elevate di sempre in città. Massimo riserbo dalla titolare del negozio, Fiorella, e dal figlio Marco, testimoni diretti del "miracolo" milionario. Il neo-milionario, rimasto anonimo, nel frattempo avrebbe avviato le pratiche per incassare la cifra da capogiro. "È successo alle 11.30 del mattino - ha raccontato la tabaccaia - ero in negozio con mio figlio ed è entrato questo signore che è un nostro cliente. Marco a quel punto ha detto: 'Mi sono arrivati i gratta e vinci, le apro un pacco?' e l'uomo ha risposto: 'Ma sì, dai'".