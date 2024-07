CdS – Atalanta ufficiale il colpo Zaniolo | l’annuncio del club nerazzurro

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 5 luglio 2024) 2024-07-05 16:34:27Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: BERGAMO – Nicolòè ufficialmente un nuovo giocatore dell’. Ilbergamasco, attraverso una nota, annuncia “di aver acquisito da Galatasaray SK le prestazioni sportive del centrocampista, che a 25 anni appena compiuti ha già collezionato in carriera 94 presenze in Serie A (13 gol e 10 assist), 25 in Premier League (2 gol), 10 in Süper Lig (5 gol), 8 in Champions League (2 gol), 10 in Europa League (3 gol e 4 assist) e 22 in Conference League (7 gol e 3 assist), score al quale aggiungere le 2 reti messe a segno con la Nazionale Maggiore nelle 19 partite sinora disputate in maglia azzurra. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il– prosegue la nota– rivolgono un caloroso benvenuto a Nicolò, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”.