Caso Ferragni esperto difende Chiara | Donazione c’è stata nessun inganno

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) – Ildi? "Lafatta, quindi non c'è. Questa vicenda è un pasticcio che ha creato molta confusione, scoraggiando le aziende a fare beneficenza e danneggiando molto il terzo settore". Non usa mezzi termini Paolo Landi, consulente di comunicazione per aziende e co-autore con Marco Montanaro, del L'articolo: “c’è” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google Newspost correlato. .