Caso Ferragni-Balocco l’influencer rinuncia al ricorso | pagherà la multa di 1 milione

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 5 luglio 2024) Articolo pubblicato venerdì 05 Luglio 2024, 12:04 Chiaraha deciso dire alcontro l’Antitrust per laricevuta per ildel pandoro “Pink Christmas” lanciato nel 2022. Oradovrà pagare ladi undi euro per chiudere la vicenda. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva sanzionato le società L'articoloalladi 1proviene da Il Difforme. .