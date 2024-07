Carceri | Cucchi Avs ' stupisce silenzio Garante nazionale detenuti su decreto'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Il governo e il ministro Nordio hanno approvato in Consiglio dei Ministri unlegge che in teoria dovrebbe risolvere l'annoso problema del sovraffollamento e delle condizioni di vita nelle. Unarrivato, purtroppo, fuori tempo massimo e assolutamente insufficiente ad affrontare il sovraffollamento e la lunga scia di suicidi derivanti. Proprio mentre il Cdm approvava ilci sono stati tre suicidi, e a Sollicciano è scoppiata la protesta a seguito del suicidio di un detenuto e per le condizioni gravi condizioni in cui vivono i: mancanza d'acqua, cimici e problemi strutturali solo per citarne alcuni". Lo afferma la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria. "Peccato che proprio sul sovraffollamento ilnon fa nulla, perché questo non è, come orgogliosamente dice la destra, un‘svuota', che è invece quello che servirebbe, perché oggi il tasso di sovraffollamentosi attesta oltre il 120% con punte sopra il 140% in Puglia, Lombardia e Friuli.