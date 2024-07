Campagna e città assediate dai cinghiali e dalla fauna selvatica quattromila agricoltori di Coldiretti alla Regione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Arezzo, 5 luglio 2024 –dai. Sono oltre 400 mila in Toscana gli animali a piede libero diventati un’emergenza economica, ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica per tutta la collettività. Se prima il problema era confinato ai “soli” raccolti degli, e per lo più nei terreni vicino ai boschi o limitrofi ai parchi e riserve, oggi non è più così. La calamità deiè arrivata anche nei centri abitati, nei parchi giochi e persino sulle spiagge, come hanno voluto rappresentare i giovaniche da Porta a Prato passando per Palazzo Vecchio e Piazza Duomo hanno dato vitacolorita “marcia” per far toccare con mano ai cittadini e ai tanti turisti la dimensione di un disequilibrio sempre più pericoloso.