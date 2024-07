Campagna Bollette sospese una famiglia al giorno chiede aiuto Da Estra contributo di 10mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Prato, 5 luglio 2024 – Oltre 70milaerogati da gennaio a giugno da "Insieme per la", l’ente diocesano che gestisce il fondo solidale, nell’ambito della"Bolletta sospesa". 173 le richieste d’accolte, corrispondenti ad altrettanti nucleiri. Significa che, in questo semestre, unaalha chiesto. La"Bolletta sospesa" era stata lanciata a dicembre 2022 dalla Diocesi di Prato: è stata pensata per aiutare tutti coloro che si trovano in difficoltà a far fronte alle spese per le utenze domestiche. Nel 2023, primo anno a regime del progetto, i contributi versati per il pagamento dellesono stati circa 180mila. Ancheha voluto dare undonandoper la"Bolletta sospesa".