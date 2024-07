Camorra beni per 100 milioni confiscati a due imprenditori collusi con clan

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 5 luglio 2024) Caserta. Un ingente patrimonio di società operanti nei settori dell’edilizia e immobiliare, per un valore complessivo di circa 100di euro, e’ stato confiscato dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, unitamente al Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) e con il supporto dei militari in forza ai comandi provinciali di Napoli, Caserta, Benevento e Cosenza: la confisca e’ conseguenza di un provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Napoli. Isottoposti a vincolo sono risultati nella disponibilità di duedi origine campana, condannati in via definita, a vario titolo, per concorso esterno in associazione per delinquere di tipo camorristico e trasferimento fraudolento di valori anche aggravato dal metodo mafioso.