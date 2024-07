Calcio | il 10 luglio sarà svelato il calendario della Serie B

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo ilA, tocca alla B. Mercoledì 10nello scenario di piazza Europa a Spezia alle ore 19 il presidenteLega B Mauro Balata schiaccerà il tasto che darà il via alla compilazione delle giornateBKT 2024/2025. L'eventotrasmesso dai socialLega B, Facebook e You Tube.il 93° campionato di B dall'iniziosua storia datata 1929/30 che si preannuncia con importanti novità. Prima di tutte quellamaggiore distribuzione di ricavi ai club che schierano under 21 italiani, in età cioè di convocazione per le rappresentative giovanili (fino all'anno scorso la distribuzione era sugli under 23). Con questo nuovo regolamento, in atto dal primoma deliberato nell'estate del 2022, la Lega B ha voluto dare un'ulteriore spinta al sistema per la valorizzazione di giovani talenti italiani, tema all'ordine del giorno più che mai dopo l'eliminazione degli azzurri a Euro 2024.