Calcio femminile le convocate dell’Italia per le qualificazioni agli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’Italia si appresta a tornare in campo per disputare le ultime due partite di qualificazione2025 di. La nostra Nazionale incrocerà l’Olanda a Sittard (12 luglio, ore 12.45) e la Finlandia a Bolzano (16 luglio, ore 19.00). Le azzurre andranno a caccia del pass per la rassegna continentale, ma per riuscire nel compito servirà fare più punti della Norvegia nei prossimi due incontri. Il CT Andrea Soncin ha confermato in blocco il gruppo che ha preso parte al raduno di Galzignano Terme e Brunico. Il Commissario Tecnico ha dunque selezionato 33 giocatrici, che saliranno sull’aereo alla volta dei Paesi Bassi, dopo il successo ottenuto per 2-0 nel confronto d’andata. Spiccano i nomi ormai noti di questo gruppo: il portiere Laura Giuliani; i difensori Elisa Bartoli, Lisa Boattin, Elena Linari, Cecilia Salvai; i centrocampisti Aurora Galli, Giulia Dragoni, Manuela Giugliano; gli attaccanti Barbara Bonansea, Sofia Cantore, Valentina Giacinti, Cristiana Girelli.