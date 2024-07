Calcio | Euro2025 donne Soncin convoca 33 azzurre per Olanda e Finlandia

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Chiara Marchitelli nuovo capo delegazione della Nazionale femminile ROMA - Un mese dopo il doppio pareggio con la Norvegia, la Nazionale femminile si appresta a tornare in campo per le ultime due gare del girone di qualificazione all'Europeo, che si disputerà tra un anno in Svizzera. Il cammino dell .