Botte da orbi fuori dal bar Tre denunciati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il primo intervento dei carabinieri, pochi minuti prima delle 22 di mercoledì sera, era stato per la segnalazione di una rissa, scoppiata tra alcuni stranieri in via Roma a Olgiate Comasco, nei pressi del bar Il Cafferino lungo la strada. Immediatamente in posto sono state inviate una pattuglia del Radiomobile di Como e della stazione di Albate, con al seguito i soccorritori del 118, in quanto era stata segnalata anche la presenza di almeno un ferito. Una volta intervenuti e riportata la calma, i carabinieri hanno ricostruito sommariamente l’accaduto e identificato i tre coinvolti: un egiziano di 39 anni residente a Faloppio, che aveva avuto una lite con due tunisini di 33 e 34 anni, amici e residenti a Como nella stessa abitazione. Tutti tendenzialmente ubriachi, o comunque in condizioni di alterazione causata dall’alcol, tanto che i motivi della discussione per la quale sono venuti alle mani, sarebbero banalissimi.