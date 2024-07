Borse Parigi +26% guida settimana di recuperi Le Pen fa meno paura

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dati sul mercato del lavoro Usa in linea con le attese. Venerdì seduta in rosso per gli indici europei mentre sale l'attesa per il secondo turno delle elezioni in Francia ed è bagarre nella corsa alla Casa Bianca. Lo spread è sceso a 141 punti. Bitcoin sotto 55mila dollari, ai minimi da febbraio. Euro sopra 1,08 dollari, sterlina poco mossa dopo il voto.