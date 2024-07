Borse l' Europa si spegne nel finale le banche frenano Milano -035%

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 5 luglio 2024) Lavoro Usa in linea con le attese. Anche Londra in rosso dopo il voto mentre sale l'attesa per il secondo turno delle elezioni in Francia ed è bagarre nella corsa alla Casa Bianca. Spread scende a 141 punti. Bitcoin sotto 55mila dollari, prima volta da febbraio. Euro sopra 1,08 dollari, sterlina poco mossa dopo il voto.